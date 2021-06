Peste 100 de tone de gunoaie au fost oprite la graniță. Este vorba despre haine uzate, carton și plastic Mai mulți romani au vrut sa aduca in țara, cu șase TIR-uri, peste 100 de tone de haine uzate, carton și plastic. Marfa a fost oprita de polițiștii de la Borș și Varșand. Cele șase TIR-uri, toate conduse de cetateni romani, au fost oprite la granița, pentru control. Aceștia transportau textile, plastic, carton și haine second hand de la diferite societați comerciale din Italia, Belgia, Suedia, Germania și Austria pentru firme din Romania, informeaza Poliția de Frontiera. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca TIR-urile erau incarcate cu textile, plastic, carton și haine second hand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

