Un detasament de militari britanici, format din 150 de piloti si personal tehnic, a ajuns la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu pentru a participa la misiuni de Politie Aeriana sub comanda NATO. Pilotii, cu aeronave Eurofighter Typhoon, vor participa la actiuni in urmatoarele patru luni. Potrivit Ministerului Apararii Naționale (MApN), Detasamentul Fortelor Aeriene Regale […] The post Peste 100 de piloți militari britanici, misiuni de poliție aeriana in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .