Peste 100 de persoane au fost salvate de către salvamontiști, în ultimele 24 de ore Nouazeci de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost primite in ultimele 24 de ore, cele mai multe in judetele Bihor si Brasov. Au fost salvate 105 persoane, peste 40 fiind predate echipajelor medicale pentru a fi transportate la spital. „O noua zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara, solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 90 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor”, a anuntat, duminica dimineata,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

