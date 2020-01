Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții de amploare au loc, in aceasta dimineața, in mai bine de jumatate din țara, intr-un dosar de amenințare, falsificarea de instrumente de plata, abuz in serviciu, fals intelectual, delapidare și instigare la abuz in serviciu.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 102 perchezitii domiciliare si pun in aplicare 15 mandate de aducere, in Bucuresti si 25 de judete, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.0000 de euro prin infractiuni de fals si de…

- In aceasta dimineata, politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de perchezitii, in 25 de judete si in Bucuresti,…

- Peste 100 de percheziții in București și 25 de județe au loc miercuri dimineața la persoane banuite ca au facut achiziții fictive in valoare de doua milioane de euro. Achizițiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice. Polițiștii de investigare a…

- Polițiștii DGPMB au facut, luni dimineața, percheziții in București, Ilfov și Neamț, intr-un dosar de evaziune fiscala, anchetatorii avand suspiciuni ca administratorii unor „firme fantoma” au inregistrat achiziții fictive in valoare de 1,9 milioane de lei, anunța Directia de Politie a Capitalei.Conform…

- Politistii brasoveni de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat, miercuri, cinci perchezitii domiciliare pe raza judetelor Brasov si Prahova, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare, cu un prejudiciu total…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice din Brasov fac perchezitii, marti, la mai multe adrese din Brasov si Prahova. Surse judiciare au precizat ca ancheta vizeaza inclusiv Garda Forestiera.

- Politistii brasoveni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov, efectueaza, marti dimineata, mai multe perchezitii pe raza judetelor Brasov si Prahova, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu,…