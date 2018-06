Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de personalitați ale Romaniei cer demisia lui Liviu Dragnea, dupa ce acesta a fost condamnat. Zilele trecute, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul privind procesul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. In 22 aprilie 2016, Liviu…

- Peste 100 de organizatii, grupuri civice si personalitati cer demisia lui Dragnea de la conducerea Camerei Deputatilor: Prezenta lui Liviu Dragnea ca inalt demnitar al statului are efecte nocive enorme asupra Romaniei, scrie News.ro.Citeste si: DOLIU in lumea presei. Un cunoscut jurnalist…

- 120 de personalitati, organizatii si grupuri civice cer demisia liderului PSD, Liviu Dragnea, din functia de presedintele al Camerei Deputatilor, in contextul in care acesta a fost condamnat, joi, la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare, pentru instigare la abuz in serviciu, in cazul angajarilor…

- Peste 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Timișorenii au…

- Aproape 500 de oameni s-au adunat, in aceasta seara, pana in jurul orei 8.30, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a solicita demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților dupa ce acesta a fost condamnat la inchisoare cu executare. Acțiunea a fost organizata pe Facebook, mobilizarea…

- Dancila precizeaza ca ​„intr-un stat democratic, incertitudinile nu au ce cauta in infaptuirea actului de justiție, iar atat timp cat exista decizii ale CCR pe care unii judecatori le accepta, alții nu, nu ne putem gandi decat ca aceasta hotarare de condamnare nu se va menține și dupa recursul din apel”.…

- Fondatorii Miscarii Romania Impreuna (Ro+), printre care si fostul premier Dacian Ciolos, au cerut luni "demisia imediata" a lui Liviu Dragnea din functiile detinute in statul roman si in PSD, precizand ca "discursul sau violent si amenintator este inacceptabil". "Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor…

- 37 de grupuri civice ii solicita, luni, presedintelui Klaus Iohannis sa organizeze consultari publice cu organizatii ale societatii civile, partide politice si organizatii profesionale din sistemul judiciar, care sa ajute la "formularea hotararilor si actiunilor subsecvente deciziei CCR".