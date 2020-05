Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali din domeniul sanatatii din nord-vestul Germaniei continua sa investigheze un focar de coronavirus izbucnit la un restaurant din Saxonia Inferioara, in contextul in care numarul de persoane testate pozitiv continua sa creasca, relateaza luni DPA.

- Sapte persoane au fost testate initial pozitiv pentru noul coronavirus dupa ce au mers la inceputul acestei luni la restaurantul „Alte Scheune” din Moormerland, un oras din districtul Leer, in landul Saxonia Inferioara. Oficiali din domeniul sanatatii din nord-vestul Germaniei continua sa investigheze…

- La caminul de batrani de la Manastirea Bogdanești au fost confirmate peste 70 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Dintre 124 de batrani care stau in Centrul Social Creștin Bogdanești de pe langa Manastirea Bogdanești, 63 sunt pozitivi, iar dintre cei 25 de ingrijitori, 9 sunt confirmați cu coronavirus.…

- Compania Naționala Posta Romana anunta inregistrarea unui caz de confirmare a COVID-19 in randul angajaților sai. Este vorba despre o casiera, salariat la Oficiul Poștal 86, din București. Aceasta nu a mai fost prezenta la serviciu din data de 26 martie, fiind in concediu pentru tratarea unor afecțiuni…

- Romania are 1.029 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 123 de noi cazuri fața de data de 25 martie și tot in scadere fața de 24 martie, cand au aparut 144 de noi cazuri. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost mai mare cu 186 de persoane. The post Date oficiale…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noile date privind pandemia din țara noastra. Astfel, pana astazi, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…