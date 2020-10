Peste 100 de noi paturi pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 în București Ministerul Sanatații anunța ca numarul paturilor de terapie intensiva din spitalele din București destinate pacienților cu COVID -19 va fi suplimentat cu peste 100 paturi ATI. Ministrului Sanatații, Nelu Tataru și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, au decis suplimentarea numarului de paturi ATI destinate pacienților cu COVID-19 din București, anunța Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. O unitate mobila cu 12 paturi ATI care va fi utilizata pentru tratarea pacienților cu COVID 19 la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. De asemenea, Spitalul Clinic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul paturilor de terapie intensiva din unitațile sanitare de la nivelul municipiului București destinat pacienților cu COVID -19 va fi suplimentat. Suplimentarea va fi facuta in urma unei evaluari realizate in aceasta dupa- amiaza de catre ministrul Sanatații , Nelu Tataru și șeful Departamentului…

- Județul Alba se menține in continuare, de 7 zile consecutiv in topul județelor cu cea mai mare incidența a cazurilor de Covid-19/1000 de locuitori, unde rata de infectare depașește pragul de 2,5. Astazi incidența din județ era de 2.86/1000 de locuitori, doar Bucureștiul depașind județul cu o incidența…

- Indicele de incidența a cazurilor de coronavirus la 14 zile se afla sub limita de 3 la mia de locuitori in toate județele. Bucureștiul se apropie de limita de 3 cazuri la mia de locuitori, cu o rata a incidenței COVID-19 de 2,81 la mie, potrivit unui grafic transmis vineri de Grupul de Comunicare Strategica.Topul…

- Ministrul Sanatatii a anuntat, joi, ca numarul paturilor de Terapie Intensiva pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19 va fi suplimentat in perioada urmatoare. "10% din paturile de Terapie Intensiva, 15% dintre celelalte locuri vor fi alocate pentru bolnavii COVID-19", a anuntat Tataru,…

- Capitala a raportat un numar in scadere de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore: 171. Ieri au fost 244 de cazuri noi. In topul județelor afectate de COVID-19, Bucureștiul este urmat de Iași, cu 91 de cazuri noi, Dolj (77) și Cluj (68).La polul opus, județele cu cele mai puține cazuri noi…

- Județele Ialomița și Satu Mare nu au niciun caz nou de COVID-19, potrivit bilanțului trimis astazi de Grupul de Comunicare Strategica. La polul opus, cele mai multe cazuri au fost confirmate din nou in Capitala, respectiv 165. Romania a inregistrat 1.189 de cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de…

- V. S. Prahova nu s-a mai aflat in topul cazurilor noi de coronavirus, potrivit datelor facute publice ieri de Grupul de Comunicare Strategica. Cu 52 de cazuri nou inregistrate, județul nostru a stat de aceasta data mai bine decat zilele trecute, insa situația nu a devenit mai buna, pentru ca, la a doua…

- 1409 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din de teste prelucrate, iar alte 32 de decese au fost raportate. 7.067 de persoane sunt internate, dintre care 480 de pacienți se afla la Terapie Intensiva. In București se inregistreaza un record de infectari intr-o…