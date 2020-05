Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 4.000 de porci de la o ferma din Burila Mare, județul Mehedinți, vor fi eutanasiati și in pericol este inca o crescatorie de suine, aflata in apropiere. In județ, pe fondurile de vanatoare, sunt active cinci focare de pesta porcina africana, potrivit Mediafax.Cu economia inchisa…

- S-a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane, la porcul domestic, intr-o ferma situata in extravilanul localitații Glodeanu Siliștea unde sunt aproximativ 7000 de exemplare. In urma confirmarii diagnosticului la 6 dintre exemplare, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București…

- Zeci de focare de pesta porcina africana, inca active in documente, ar putea fi stinse in aceasta perioada, restrictiile de miscare fiind singurul impediment. Niciun nou focar nu s-a mai inregistrat de mai bine de o luna, iar stingerea celor vechi ii va permite unui deputat PSD reluarea activitatii…

- Focar de pesta porcina langa Timișoara! Peste 50 de animale au fost sacrificate deja, iar autoritațile au trimis de urgența un incinerator pentru a fi arse. Direcția de Sanatate Publica va face o ancheta epidemiologica pentru a stabili de unde a pornit focarul.

- Potrivit unui comunicat de presa, de duminica, al Prefecturii Timis, proprietarul fermei a fost cel care a anuntat autoritatile ca are suspiciuni ca porcii sai ar fi infectati cu pesta porcina. Reprezentantii DSVSA Timis s-au deplasat, imediat, la fata locului demarand investigatiile primare necesare…

- Este alerta in județul Timiș dupa ce intr-o gospodarie aflata langa Timișoara este suspiciune de pesta porcina africana. Potrivit Prefecturii Timiș, in urma apariției unor semne de boala la porcii dintr-o exploatație non profesionala din localitatea Bucovaț, comuna Remetea-Mare, proprietarul a anunțat…

- Suspiciune de pesta porcina africana in zona Costești. Din informațiile noastre, ar fi afectata și ferma de suine Macro Suin SA, a doua din județ, cu un efectiv de 25000de porci. Maine ar urma sa fie convocat un comitet de urgența la Prefectura Argeș, in care se va decide sacrificarea, sau nu, a animalelor.…

- 19.02.2020, a fost convocat de urgența Centrul Local de Combatere a Bolilor in vederea aprobarii Planului de masuri in cazul confirmarii pestei porcine africane la porcii domesticii din exploatația comerciala S.C. DANBRED ARGEȘ S.R.L. – ferma de reproducție-creștere, cu un efectiv de 42090 capete, localitatea…