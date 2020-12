Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare au confirmat prezenta virusului Pestei Porcine Africane la mistreț pe un fond cinegetic din Timiș. Zece mistreți au fost gasiți morți, potrivit Mediafax. O ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor Timiș a avut loc miercuri, dupa ce in urma examinarii…

- ■ in judetul Neamt exista focare de pesta porcina africana la Grumazesti si Baltatesti Directorul DSVSA Neamt, dr. Sorin Ulea, a declarat ca, anul acesta, la sedinta Centrului Local de Combatere a Bolilor Transmisibile de la sfirsitul saptaminii trecute, s-au luat pe linga masurile drastice de stapinire…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca sunt 525 de focare de pesta porcina africana active in tara, la nivelul a 40 de judete. In Ialomita, 158 de mistreti au fost gasiti morti si 31 au fost vanati.