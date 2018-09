Stiri pe aceeasi tema

- Focar de pesta porcina depistat in Bulgaria, aproape de granița cu Romania. Focarul a fost depistat la o ferma situata in apropierea frontierei cu țara noastra. Pesta porcina a fost depistata in Bulgaria, la o ferma din satul Tutrakantsi, din nord-estul țarii. Testele au confirmat virusul in cazul…

- Anunț important facut de autoritațile din Bulgaria.Autoritațile bulgare au anunțat ca au depistat primul focar de pesta porcina africana din aceasta țara, la o ferma aflata in apropierea frontierei cu Romania, informeaza site-ul Euronews, conform Mediafax. Șapte animale infectate au…

- Romania si Europa se confrunta, in acest moment, cu cea mai grava boala a animalelor de dupa al Doilea Razboi Mondial pana in prezent, cu pesta porcina africana, sustine presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu. "Din…

- Bulgaria a finalizat gardul de la granița cu Romania. Autoritațile vecine au construit 133 km de gard in doar patru saptamani pentru a opri porcii sa treaca granița și sa transmita astfel posta porcina, scrie Agerpres citand un un oficial bulgar. Un mistreț cu pesta porcina eutanasiat a fost plimbat…

- Bulgaria a construit acest gard pentru a preveni accesul animalelor migratorii infectate cu virusul Pestei Porcine Africane, a declarat marti un oficial bulgar, citat de portalul de stiri Novinite. "Gardul este terminat de-a lungul unei portiuni de granita de 133 de kilometri si in prezent este echipat…

- Potrivit lui Porodzanov, gardul va cost 1,1 milioane leva, mai mult decat se estima initial, deoarece a fost nevoie sa fie folosita o sarma mai rezistenta. "Pana acum a fost instalat peste jumatate din gard. Ne asteptam sa receptionam alte doua livrari saptamana viitoare", a spus Porodzanov.…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a intreprins masuri de prevenire a aparitiei pestei la micile rumegatoare din Romania, dupa ce recent au fost depistate primele focare de boala in Bulgaria. Autoritatea…

- Bulgaria va depune cererea de aderare la zona euro cel mai probabil in data de 14 iulie, a declarat joi premierul Boiko Borisov, transmite Reuters preluat de agerpres. Bulgaria vrea sa depuna cererea de aderare la zona euro in momentul in care detine presedintia rotativa a Uniunii Europene si…