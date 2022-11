Organizarea targurilor de animale in orasul Campeni este suspendata pe perioada de 21 de zile, dupa ce un focar de pesta porcina africana, la mistreț a fost depistat pe un fond de vanatoare. Din cauza aparitiei unui focar de Pesta Porcina Africana la mistret pe raza fondului de vanatoare 4 Valea Bistrei, apartinator de Asociatia […] The post Pesta Porcina Africana la un mistreț, pe fondul de vanatoare 4 - Valea Bistrei. Targurile de animale din Campeni suspendate pentru 21 de zile first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni .