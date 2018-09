Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Agricultura si Alimente a Natiunilor Unite (FAO), atrage atentia ca pesta porcina africana persista in China si ca epidemia se va raspandi aproape sigur in alte state asiatice, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Pesta porcina africana a ajuns și in China, cel mai mare producator si consumator mondial de carne de porc, care țara care a raportat luna trecuta primul caz de pesta porcina africana in provincia Liaoning din nord-estul tarii. Intre timp, virusul s-a raspandit spre sudul Chinei, ceea ce a impus sacrificarea…

- Sorin Minea a declarat ca atat timp cat exista porci in gospodariile oamenilor este aproape imposibil sa fie eradicata pesta porcina africana. Mai mult, susține ca in acest moment trebuie "taiat in carne vie". "Mai bine pierdem acum" "Suntem datori sa invațam de la cei care s-au confruntat…

- Efectivele de porci domestici si mistretii din judetul Timis au scapat pana in momentul de fata de pesta porcina africana (PPA), dar medicii veterinari si gestionarii fondurilor de vanatoare monitorizeaza permanent zonele de care raspund, pentru a depista din timp eventualele infiltrari de animale bolnave…

- Epidemia de pesta porcina africana din China ar putea sa treaca granitele si sa se extinda si in alte parti din Asia, a avertizat, marti, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza AFP. China este cel mai mare producator mondial de carne de porc, fiind responsabil…

- Pesta porcina africana este o boala a porcinelor domestice si salbatice, mortala pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase. Avand in vedere contextul…

- Avertismentul apartine reprezentantilor Directiei-Sanitare Veterinare care au observat ca foarte multi pescari din Buzau ajung in Delta Dunarii si ar putea aduce pesta africana in judet. Chiar daca nu afecteaza omul, boala este mortala pentru porci si, mai grav, nu poate fi combatuta cu niciun tratament.

- Boala este extrem de agresiva si poate duce la mortalitate de 100% in fermele de porci. Transportul de porci vii si de carne dinspre Tulcea spre alte judete a fost interzis. Boala a fost confirmata in urma analizelor de laborator.