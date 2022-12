Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov dispune de o cantitate planuita de aproape 12.300 de tone de sare pentru drumurile din județul Mureș, care va fi distribuita la cele șapte districte și puncte de sprijin – stoc actual peste 4.300 de tone, au informat luni, 12 decembrie, reprezentanții instituției.…

- Conducerea societații OMV Petrom Marketing SRL București anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a autorizației de mediu pentru obiectivul de investiție "Stație de distribuție carburanți Sovata", in localitatea Sovata, strada Primaverii nr. 118, unde se desfașoara activitațile…

- Sase persoane au fost ranite, luni, intr-un accident produs pe DN 13A, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita. Potrivit sursei citate, un barbat in varsta de 32 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe DN13A, dinspre Odorheiu Secuiesc…

- Toth Jozsef Attila, titularul planului "Construire magazin Penny și magazin cu produse din carne și branzeturi, acces auto și pietonale, trotuare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, reclame pe fațada și in parcare, stalp cu panou publicitar luminos, imprejmuire perimetrala, branșamente la…

- In condiții de ceața, in județul Mureș s-au produs 2 accidente grave, in decurs de cateva minute. Primul eveniment rutier s-a produs intre localitațile Saschiz și Mihai Viteazu. Potrivit ISU Mureș, au fost implicate un autoturism și un tractor, rezultand o singura victima de cod verde, preluata de echipajul…

- Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au anunțat miercuri, 9 noiembrie, ca pe DN16, in județul Mureș, circulația va fi restricționata pe un sens astazi și maine (9-10 noiembrie 2022), intre localitațile Faragau și Filpișul Mare "Aceasta interdicție este necesara pentru efectuarea…

- In cursul zilei de maine (miercuri, 11.10.2022) se va desfașura o noua faza a anchetei origine – destinație, pe mai multe drumuri naționale și autostrazi din Romania. Echipaje mixte CNAIR – Poliția Romana in intervalele orare 08:00 – 12:00 și 14:00 – 18:00 vor invita conducatorii de vehicule pe o banda…

- EUTeens4Green este șansa ta de a-ți pune in aplicare ideile in ceea ce privește tranziția verde. Tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 24 de ani vor primi sprijin financiar de pana la 10.000 EUR pentru a pune in aplicare acțiuni locale in comunitatea lor, in regiunile din Uniunea Europeana cele mai…