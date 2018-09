Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Branescu, afirma ca autoritatile romane au reactionat imediat, "cat se poate de rapid si prompt", dupa ce au fost confirmate in Bulgaria, la inceputul lunii iulie, sase focare de pesta a micilor…

- Primul focar de Pesta a Micilor Rumegatoare din Uniunea Europeana a fost confirmat in Bulgaria, in data de 23 iunie a acestui an, urmat de confirmarea altor noi focare in 28 iunie si 9 iulie. Din data de 9 iulie si pana la data prezentei nu a mai fost confirmat un alt focar de boala in Bulgaria. Pesta…

- Proprietarii fermeleor de ovine si caprine, dar si crescatorii individuali de oi si capre din partea de sud a tarii primesc o alta veste-soc. In urma cu doua zile, autoritatile romane au instituit o noua alerta de pesta, de aceasta data la efectivele de oi si capre, in judetele de la la granita dintre…

- Dupa dezastrul provocat de pesta porcina africana, o alta boala mortala ameninta de data aceasta oile si caprele. Este vorba despre pesta micilor rumegatoare, care a aparut la vecinii bulgari insa e doar o chestiune de timp pana cand va ajunge si in tara noastra daca autoritatile nu iau masuri…

- Masuri de prevenire a apariției pestei micilor rumegatoare, dupa ce primul focar a fost confirmat in Bulgaria, acum doua luni. Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara a dispus instruirea medicilor veterinari privind recunoașterea semnelor de boala.

- Romania interzice comertul cu oi si capre, material seminal, ovule si embrioni de la aceste rumegatoare din doua regiuni ale Bulgariei – Yambol si Burgas – unde au fost confirmate primele focare de pesta a micilor rumegatoare din Uniunea Europeana, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Judetul Giurgiu se afla sub cod rosu de atentionare privind posibilitatea aparitiei pestei porcine africane, autoritatile luand o serie de masuri pentru prevenirea acesteia, conform directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu, Liviu Florescu. „Judetul Giurgiu…