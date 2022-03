Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. ”Orice rezultat al operatiunii (in Ucraina), desigur, nu este un motiv pentru utilizarea […] The post Peskov: Rusia ar folosi arme nucleare doar impotriva unei amenintari la adresa existentei statului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .