Noul proiect al lui Cristi Iakab, Dirty Pockets, susține primul concert la Timișoara

La începutul acestui an, liderul formației reșițene Cristi Iakab and The Road Band, a anunțat că a pus bazele unui nou proiect muzical ce poartă numele de Dirty Pockets, iar spectatorii timișoreni au ocazia să asiste la primul recital… [citeste mai departe]