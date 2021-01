Noii și vechii parlamentari PSD și-au prezentat in declarațiile de avere colecțiile de bunuri prețioase adunate de-a lungul timpului, dar și terenurile, casele și sumele din conturi. Nunțile și botezurile au sporit averea unor senatori și deputați. Minciuna Guvernului Citu va fi demascata. Un senator a spus ce vrea sa faca PSD-ul Debutul sesiunii parlamentare ii obliga pe aleși sa iși depuna declarațiile de avere și interese. Unii parlamentari aflați pentru prima oara in fața acestui test au intampinat dificultați și au greșit modul in care au completat declarația de avere. Este cazul senatorului…