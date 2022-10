PE/Schengen: Propunerea de rezoluţie depusă de şase grupuri îndeamnă Consiliul să ia o decizie favorabilă până la finalul anului Propunerea de rezolutie nonlegislativa depusa de sase grupuri politice din Parlamentul European – PPE, S&D, Renew, Verzi, ECR si Stanga – ce va fi supusa la vot in plen marti, la Strasbourg, indeamna Consiliul sa ia toate masurile necesare pentru a adopta decizia sa privind aplicarea integrala a dispozitiilor acquis-ului Schengen in Bulgaria si in Romania pana la sfarsitul anului 2022, asigurand astfel eliminarea controalelor asupra persoanelor la toate frontierele interne pentru ambele state la inceputul anului 2023. Parlamentul European ”reaminteste ca toate conditiile necesare pentru aplicarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

