Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Organizatiilor de Pescari din Delta Dunarii (FOPDD) a solicitat autoritatilor acordarea de compensatii financiare pescarilor afectati de razboiul din Ucraina si sustine ca Romania va pierde la finele acestui an fondurile pe care nu le-a accesat, potrivit Agerpres.

- Asociatia Patronatului in Turismul din Delta Dunarii (APTDD) a inaintat, vineri, Institutiei Prefectului – judetul Tulcea o adresa prin care semnaleaza o scadere cu 50% a numarului de turisti din Delta si cere compensatii financiare pentru pierderile suferite in 2022 si 2023, din cauza razboiului din…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a argumentat sambata ca unul dintre motivele pentru care Romania inregistreaza un deficit de aproape 4,4% se datoreaza conflictului din Ucraina. El a subliniat ca, de la izbucnirea confruntarii in țara vecina, Romania a trebuit sa faca o serie de cheltuieli…

- Pescarii de la malul Marii Negre protesteaza astazi, nemultumiti ca sunt somati sa returneze ajutorul Covid primit de la Uniunea Europeana.Pe lista nemultumirilor se mai afla si problemele cauzate de razboiul din Ucraina, in special minele care pun in pericol pescuitul pe mare."Astazi, in acest moment…

- Micul port de incarcare a graului de la Chilia Noua din Ucraina a fost bombardat in noaptea de marți spre miercuri, 5/6 septembrie 2023. Localnicii și turiștii din Delta Dunarii au privit ingroziți, de pe malul romanesc al brațului Chilia, ce se intampla sub ochii lor.

- Inițiativa Globala Impotriva Crimei Organizate Transnaționale (GI-TOC) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crima (UNODC) arata ca razboiul din Ucraina a schimbat rutele de trafic de droguri și ca Romania este mai nou pe unul dintre traseele pe care sunt transportate stupefiantele.

- Deputatul ucrainean Oleksi Leonov, co-președinte al Grupului parlamentar pentru relațiile interparlamentare cu Romania, sustine ca, de la inceputul invaziei ruse la scara larga, Bucurestiul este implicat in mod activ in programe de ajutor pentru Ucraina, oferind sprijin intr-o masura chiar mai mare…