- Pescadorul Sea Shark 1 s-a scufundat pe 17 mai 2021, in Marea Neagra, dupa ce a fost supraincarcat cu rapane. Pana in prezent, trei marinari au fost gasiti morti, in timp ce alti doi sunt in continuare dati disparuti. „In data de 22.05.2021, polițiștii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanța,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au depistat in Portul Constanta Sud Agigea, intr-un container cu bunuri personale sosit din SUA, un autoturism de teren a carui valoare declarata era mai mica fata de cea de piata. In data de 21.05.2021, polițiștii de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanța, actionand in baza unei informații, au executat o misiune de patrulare in zona economica exclusiva a Romaniei.Astfel, la o distanța de aproximativ 48 mile marine de localitatea Sfantul Gheorghe, a fost detectat un pescador pavilion Turcia…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in zona economica exclusiva a Romaniei, un pescador sub pavilion Turcia, care desfasura activitati de pescuit ilegal .In data de 14.03.2021, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta, actionand in baza unei informatii,…