Justiția din Pakistan a anulat condamnarea la moarte in cazul fostului președinte Pervez Musharraf, declarand procesul ca fiind neconstituțional, scrie BBC.



Fostul președinte pakistanez Pervez Musharraf a fost condamnat la moarte, in luna decembrie 2019, in absenta de catre un tribunal din Islamabad, fiind acuzat de inalta tradare și incalcarea Constituției, a relatat cotidianul Le Figaro.



"Depunerea reclamatiei, constituirea tribunalului, selectarea echipei de acuzare sunt ilegale, intreaga judecata a fost anulata", a declarat pentru France Presse procurorul Ishtiaq Khan,…