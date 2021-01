Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat recent o decizie la contestatia Al Carina SRL in legatura cu o procedura de achizitie derulata de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei Constanta CNSC a respins, ca nefondata, contestatia Impotriva prezentei decizii se poate…

- Un moldovean cu antecedente penale a fost depistat de polițiștii de frontiera in timp ce intenționa sa paraseasca ilegal Republica Moldova. Și-a justificat acțiunile sale prin faptul ca avea restricționata intrarea in Ucraina.

- Instanta suprema a decis, joi, sesizarea Curtii Constitutionale in legatura cu neconstitutionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputatilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede ca se poate aplica o amenda in locul inchisorii, in cazul…

- Polițistul beat crița, filmat in timp ce conducea propriul automobil, pe una din strazile capitalei și vinovat de accidentul rutier din luna noiembrie a anului trecut , a fost declarat nevinovat in instanța, dupa ce acesta a precizat ca la volanul automobilui se afla soția sa.

- A incercat sa scape basma curata in urma unui accident rutier, dar a ajuns in arest. Ieri, in urma administrarii probatoriului, polițiștii rutieri au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de un buzoian de 33 de ani, pentru savarșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenta…

- Un procuror, invinuit ca ar fi estorcat repetat mita și care a ieșit basma curata in toate dosarele de corupție, va primi peste 500 mii de lei din contul Procuraturii Generale pentru salariul pentru perioada in care a lipsit de la serviciu și pagube morale. Decizia a fost pronunțata de Judecatoria Chișinau,…

- Focuri de arma au fost trase in aceasta seara, in centrul Vienei, chiar aproape de sinagoga din Seitenstettengasse, dupa cum relateaza autoritatile locale care au lansat o operatiune de forta majora. Locuitorii din Viena sunt sfatuiti sa nu isi paraseasca domiciliul.