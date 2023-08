Perversitate, mitomanie și geopolitică Europa iubitoare de drepturi și libertați fara responsabilitați saracește pe zi ce trece. Experimentele utopice de tip Green Deal ii ucid competitivitatea economica incet și trist. Dependența de SUA și China crește proporțional cu vulnerabilitațile liderilor sai, nevotați dar impuși de lobbiștii din spatele schemelor piramidale ale certificatelor verzi. De ce și cui folosește toata […] The post Perversitate, mitomanie și geopolitica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

