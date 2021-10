Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele peruan Pedro Castillo a numit-o miercuri in functia de prim-ministru pe Mirtha Vasquez, o activista pentru mediu si drepturile omului, un gest indreptat spre aripa moderata a coalitiei tacite de stanga care il sustine la guvernare, transmite AFP, citat de agerpres. Mirtha Vasquez, o…

- „Ne-au insultat inteligența. Era suficient sa se spuna direct și pe fața: da, a fost un vot politic, ni-l asumam. Atat”. Așa a comentat cercetatorul și expertul in domeniul mass-media și comunicare Victor Gotișan rezultatele concursului pentru funcția de Ombudsman și votul oferit ieri in Parlament…

- La data publicarii prezentului decret in Monitorul Oficial al Romaniei, inceteaza efectele Decretului nr. 825/2021 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 8 iulie 2021.Ceremonia de depunere a juramantului de…

- UPDATE – Biroul Politic National al PNL l-a validat pe deputatul Dan Vilceanu ca propunere pentru functia de ministru al Finantelor. Potrivit premierului Florin Citu, propunerea va fi trimisa miercuri la Palatul Cotroceni. ‘Votul a fost dat, sunt 70% dintre presedintii de filiale care au fost astazi…

- „Pe 25 septembrie la congres se alege președintele PNL, restul conducerii nu se alege la congres. (...)Eu mi-am construit cariera politica fiind un tip cam rebel de felul meu. Imi place sa zic ca sunt un om liber. De cand am intrat in viața politica am cautat sa raman liber, sa raman un om, sa-mi pastrez…

- Marcel Spatari este din 2010 expert și director general al Syndex Romania, membra a grupului francez Syndex, una dintre cele mai mari companii de consultanța in domeniul protecției salariaților. A oferit consultanța pe subiecte social-economice, dreptul muncii și relații industriale pentru companii…

- Deputatul PAS Andrei Spinu, care pana nu demult a ocupat functia de secretar general al Administratiei presedintelui Maia Sandu, a fost desemnat la functia de ministr al Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale. In varsta de 35 de ani, Spinu va fi cel mai tanar ministru din Guvernul Gavrilita, care…

- Fracțiunea ”Гражданский договор” l-a inaintat pe Nikol Pashinyan, care are funcția de ministru interimar, drept candidat la funcția de prim-ministru al Armeniei. Desper acest lucru a anunțat "Spuntik Armenia" luni, 2 august. Un document corespunzator a fost publicat de secretarul fracțiunii Nazeli Baghdasaryan.…