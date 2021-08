Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni la B1TV, intrebat daca iși va face alt partid in cazul in care pierde șefia partidului, ca un asemenea scenariu nu s-a discutat de nimeni din echipa sa. „Eu am mai pierdut competitii in PNL (...) Scenariul asta care se vehiculeaza cu povesti care s-ar…

- Politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, joi dimineata, cinci mandate de perchezitie in Capitala si judetul Iasi. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, activitatile…

- Trei persoane din Alba sunt banuite ca ar fi inselat peste 100 de persoane, prejudiciindu-le cu peste 12.000 de lei, dupa ce ar fi preluat si prezentat, pe o retea de socializare, noua cazuri ale unor persoane bolnave care ar fi necesitat tratament medical si ar fi pus la dispozitie conturi bancare…

- Cele sase persoane arestate zilele trecute de Tribunalul Constanta, in dosarul celor 57 de perchezitii din Constanta, Bucuresti si Ilfov, cer sa fie puse in libertate Solicitarile celor sase au ajuns azi la Curtea de Apel Constanta, instanta care va lua o decizie definitiva. Amintim ca zilele trecute,…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, 44 de perchezitii la societati comerciale si persoane fizice, in judetele Giurgiu, Ilfov, Prahova, Dambovita, Arges, Gorj si in Bucuresti, intr-un dosar penal avand ca obiect obtinerea ilegala de indemnizatii pentru intreruperea activitatii artistice in perioada…

- Miercuri dimineata, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, efectueaza 18 percheziții domiciliare, la mai multe locații din județul Buzau, la persoane banuite de…

- Politia italiana a destructurat luni un grup care propaga pe retelele sociale idei antisemite si rasiste, operatiunea autoritatilor vizând douasprezece presupuși neonazisti, printre care o femeie aleasa în "Miss Hitler" într-un concurs organizat de reteaua sociala rusa VK,…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, pentru a obține despagubiri. La data de 3 iunie…