- Cel putin 16 persoane au murit in Peru dupa autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si a cazut intr-o prapastie de 200 de metri, a anuntat politia, citata de media locale, potrivit DPA. Autobuzul, care circula pe ruta montana Cotabambas-Cusco, transporta muncitori de la mina de cupru Las Bambas,…

- Carambol in SUA din cauza unei furtuni de nisip. Cel puțin șapte persoane au murit și altele au fost ranite și au ajuns la spital. 20 de mașini au fost implicate in accidentele in lanț, relateaza The Guardian.

- Cel puțin 52 de persoane au murit luni, 12 iulie, intr-un incendiu care a devastat unitatea Covid-19 a unui spital din sudul Irakului, potrivit unei evaluari inca provizorii. In aprilie, o tragedie similara a ucis peste 80 de pacienți intr-un spital din Bagdad. Haydar al-Zamili, purtatorul de cuvant…

- Jafuri si incendii devastau luni Africa de Sud - a patra zi de violente declansate initial de incarcerarea fostului presedinte Jacob Zuma, dar care par sa tina, in prezent, mai mult de delincventa si o disperare economica, relateaza AFP. Cel putin sase persoane au murit, iar altele 219 au fost arestate…

- Un masacru petrecut la inceputul lui iunie in nordul Burkina Faso si soldat cu 130 de morti a fost comis in mare parte de copii cu varste cuprinse intre 12 si 14 ani, potrivit ONU si autoritatilor locale.

- Cel putin trei persoane au murit si mai multe au ramas prinse sub daramaturi dupa ce o cladire s-a prabusit in centrul-sud al Chinei in primele ore ale zilei de duminica, a raportat presa de stat, conform Agerpres.

- In timp ce persoanele care și-au cumparat apartamente in blocuri aflate in construcție in Moldova sunt nevoiți uneori sa aștepte și ani intregi darea lor in exploatare, o companie din China a ridicat un bloc cu zece etaje in mai puțin de 29 de ore.

- Un autobuz care transporta zeci de pelerini ce se intorceau de la o ceremonie religioasa a cazut vineri intr-o prapastie in sud-vestul Pakistanului, accidentul facand cel putin 18 morti in randul pasagerilor, potrivit unui oficial citat de AFP. Accidentul s-a produs in zori intr-o zona izolata…