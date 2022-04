Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la ora 15:30, in Sala „Sinaxar” a Muzeului Mitropolitan din Iasi va fi vernisata expozitia cu titlul „Chipuri, icoane și carți pentru suflet: moldoveni in Ucraina, ucraineni in Moldova. Marturii de arta sacra – secolele XVI-XIX”. La eveniment va fi prezent Inaltpreasfințitul Parinte Teofan,…

- Intrare gratuita la Sarmizegetusa Regia cu ocazia Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor. Astfel, administrația Sarmizegetusa Regia vrea sa atraga mai mulți turiști carora sa le dezvaluie secretele zonei. In data de 18 aprilie intrarea la situl arheologic va fi gratuita. „La 18 aprilie,…

- Turistii care vor vizita luni, 18 aprilie, cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, vor avea acces gratuit in perimetrul sitului arheologic, cu ocazia Zilei Internationale a Monumentelor si Siturilor, a anuntat, miercuri, Directia Generala de Administrare si Promovare Turistica Hunedoara.…

- Expozitia „Albrecht Durer. Gravura germana in secolul al XVI-lea”, care prezinta peste 150 de lucrari ce redau atmosfera lumii germane din acea perioada, va fi vernisata, vineri, in Sala „Theodor Pallady a Bibliotecii Academiei Romane”.

- In perioada 19-23 februarie 2022, in holul Castelului Karolyi din municipiul Carei va fi prezentata expoziția de imagini intitulata „Brancuși, lungul drum spre eternitate”, organizata cu ocazia implinirii a 146 ani de la nașterea marelui sculptor. Constantin Brancuși s-a nascut la 19 februarie 1876, la …

- Expozitia „Reprezentari feminine in arta romaneasca” va fi deschisa la Muzeul National Cotroceni in perioada 17 februarie – 3 aprilie 2022. „Prilejul acestei expozitii propune perspective multiple de reprezentare, intelegere si interpretare ale artei romanesti din secolul XX pana in secolul XXI, care…

- In perioada 14 28 februarie, Sectia Mediateca din cadrul Bibliotecii Judetene "Ioan N. Roman" Constanta organizeaza expozitia: "Muzica romantica dedicata Zilei Indragostitilor".Plasata in holul etajului 1, expozitia cuprinde cd uri cu muzica romantica, clasica si moderna, din colectia Sectiei Mediateca.Cu…

- Expozitia „Lumea Stonehenge”, deschisa din 17 februarie pana la 17 iulie, va dezvalui ultimele secrete ale aliniamentului megalitilor situati la 140 de kilometri de Londra. Mai mult de 430 de obiecte vor fi adunate in celebrul British Museum din cartierul Bloomsbury, scrie AFP. In situl preistoric…