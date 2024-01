Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca vor fi organizate greve la nivel national ale personalului aeroportuar, cu o durata de 24 ore, la data de 8 ianuarie, potrivit Agerpress. Grevele vor afecta inclusiv…

- Inn Italia, vor fi organizate greve la nivel national ale personalului aeroportuar, care vor dura 24 de ore și vor afecta inclusiv aeroportul Leonardo da Vinci (Fiumicino, Roma), transmite Noi.md ”Cetațenii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana, ca, la data…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca vineri, 15 decembrie 2023, va fi organizata o greva generala, la nivel national, in sectorul transportului public, cu o durata preconizata de 24 de ore,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca grevele nationale organizate in cursul zilei de joi in sectorul transportului feroviar, au fost prelungite si pentru ziua de 1 decembrie, pana la orele 21:00. In acest context,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde incepand de joi seara este anuntata o greva nationala in transportul feroviar, astfel ca sunt posibile intarzieri sau anulari de trenuri.Potrivit MAE, in Italia, incepand de joi, de la ora 21:00, pana vineri,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde luni este programata o greva de 24 ore in transportul public, potrivit news.roPotrivit MAE, in Italia va fi organizata o greva generala la nivel national in sectorul transportului public, luni, cu o durata preconizata…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Italiana ca va fi organizata o greva generala la nivel national in sectorul transportului public, luni, 27 noiembrie 2023, cu o durata preconizata de 24 de ore.Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza sambata cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile franceze au decis ridicarea nivelului de alerta la gradul cel mai inalt - „urgenta atentat", pe intreg teritoriul francez, in urma atacului…