Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles al Marii Britanii, presedintele american Donald Trump, cantareata Madonna, actorul Tom Hanks, tenorul spaniol Placido Domingo, jucatorul de tenis Novak Djokovic si atletul Usain Bolt se numara printre personalitatile care au fost deja infectate cu noul coronavirus. Jurnalistii…

- Donald Trump a vorbit 20 de minute in ceea ce poate fi considerat discursul de relansare a campaniei sale electorale. A ales chiar Casa Alba pentru aceasta prima acțiune electorala post-spitalizare, dar de saptamana viitoare pleaca din nou in turneu prin țara.

- Social-democrații ii acuza pe Klaus Iohannis și Ludovic Orban ca „rescriu cu cinism istoria – sa fie alegeri, chiar de-ar pieri țara”, in condițiile in care un nou record a fost inregistrat marți la decesele persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. „Peste 2.000 de infectați in medie, zilnic, dupa…

- Dupa ce ieri anunța ca este bucuros ca președintele SUA a contactat coronavirus, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a venit cu noi atacuri la adresa lui Donald Trump."Donald Trump s-a infectat pentru ca a batjocorit virusul și pe cetațeni, pentru ca nu i-a pasat de cei 200.000 de americani…

- Pana astazi, 18 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Pana acum, 88.235 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Potrivit datelor Direcției de Sanatate Publica, pe teritoriul județului Valcea au fost confirmate de la inceputul pandemiei și pana in prezent 1080 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In prezent, in unitațile sanitare dedicate din județul Valcea se afla internate 91 de persoane confirmate…

- Numarul contaminarilor si deceselor cauzate de Covid-19 este in continua crestere, scrie larepubblica . In India, au fost depașite trei milioane de cazuri. Cu 61.408 noi infectati in ultimele 24 de ore, totalul a ajuns la 3,1 milioane. Este țara asiatica cu cel mai mare numar de persoane infectate cu…

- Prevenția a facut ”minuni” in SUA. Doua coafeze infectate cu noul COVID-19 au constinuat sa mearga la munca, trecandu-le pragul 139 de persoane, care sunt acum perfect ssanatoase. De ce niciunul dintre clienți nu a contactat virusul?