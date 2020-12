Stiri pe aceeasi tema

- – Este cea de-a 336-a zi a lui 2020. Au mai ramas 30 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele va rasari la ora 7:45 si va apune la ora 16:36. – Este „Ziua Nationala a Romaniei". Marea Adunare Nationala a romanilor din Transilvania, Banat, Crisana si Maramures, adunati prin reprezentantii lor indreptatiti…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca, anul acesta, din cauza pandemiei, cand romanii sunt nevoiti sa marcheze Ziua Nationala fara parade, defilari si alte evenimente intrate in traditie, este un bun prilej de reflectie asupra exemplelor de unitate din istoria noastra, adaugand ca prin "coeziune si unitate"…

- Social “Mesaj pentru Romania”, concurs destinat elevilor din unitațile școlare din Alexandria 26/10/2020 15:13 Municipalitatea alexandreana pregatește un nou concurs destinat unitaților de invațamant din municipiul reședința de județ, competiție care iși propune celebreze constituirea…

- Cozi mari la camioane in vestul tarii Cozi mari la camioane în vestul tarii, dupa ce saptamâna trecuta, în Ungaria au fost doua restrictii pentru transportatorii de marfuri. Astfel, la Vama Petea timpul de asteptare pentru soferii cu autotrenuri este de 300 de minute, potrivit…

- Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza, in 28 – 29 octombrie, cea de-a XVII-a ediție a celui mai important targ de cariera din vestul țarii – Zilele Carierei. Manifestarea este dedicata studenților și absolvenților interesați sa identifice oportunitațile oferite de companii: stagii de practica,…

- Meteorologii au emis, luni, o avertizare cod galben de instabilitate atmosfrica valabila in cea mai mare parte a tarii, de luni dupa-amiaza, pana marti seara. „In intervalul mentionat, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, la inceput in Banat, Crisana, Maramures, apoi si in vestul si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, un Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitati insemnate de apa, intensificari ale vantului, in intervalul 5 octombrie, ora 15:00 - 6 octombrie, ora 18:00, la inceput in Banat, Crisana, Maramures, apoi si in vestul si nordul…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben, incepand din aceasta dupa-amiaza. Va ploua in mare parte din țara, iar vantul va bate cu putere. Avertizarea este valabila de azi, de la ora 15:00, pana maine la ora 18:00: Se vor inregistra instabilitate atmosferica accentuata, cantitați insemnate de apa…