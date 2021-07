Persoanele vaccinante nu au nevoie de a treia doză de vaccin anti-Covid, spun agențiile de sănătate din SUA Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de o a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatații și al medicamentelor. „Suntem pregatiți pentru dozele de rapel daca și cand știința demonstreaza ca sunt necesare”, au transmis intr-o declarație comuna FDA și CDC. Agențiile au transmis ca cei care sunt […] The post Persoanele vaccinante nu au nevoie de a treia doza de vaccin anti-Covid, spun agențiile de sanatate din SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sunt complet vaccinate nu au nevoie de inca o doza de vaccin impotriva Covid-19, spun oficiali americani din domeniul sanatații și al medicamentelor. „Suntem pregatiți pentru dozele de rapel daca și cand știința demonstreaza ca sunt necesare”, au transmis intr-o declarație comuna FDA…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa potrivit careia persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita. Aceasta nu va fi inclusa in durata concediului de odihna. Au votat “pentru” aprobarea proiectului 263 de deputati, 30 au votat…

- Persoanele care si-au pierdut temporar mirosul din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 se pot astepta sa si-l recapete in cateva luni, potrivit unui nou studiu francez, care cerceteaza efectele generate de COVID-19. La 49 dintre cei 51 de subiecti testati, simtul mirosului a revenit in termen de opt luni,…

- Un barbat din Neamț a ajuns cu insuficiența renala severa la spital dupa ce, timp de un an, a luat pastile antiinflamatorii preventiv anti-COVID. Barbatul are 52 de ani și, de doua zile, a fost transferat pe secția de Nefrologie a Spitalului Clinic Constantin Ion Parhon din Iași. El risca sa nu-și recupereze…

- Aproape un sfert dintre persoanele care fost bolnave de COVID-19 se confrunta, la cel putin o luna dupa vindecare, cu probleme de sanatate pe care nu le-au avut inainte de a contacta virusul. Concluzia apare intr-un studiu de amploare, realizat pe baza datelor medicale obtinute de la aproape 2 milioane…

- A treia doza de vaccin anti-COVID-19 poate creste nivelul anticorpilor la persoanele care au beneficiat de un transplant de organe, potrivit unui studiu publicat luni de revista medicala americana Annals of Internal Medicine, relateaza EFE. Studiul, primul de acest fel, prezinta reactia imunitara dupa…

- De la 1 iulie, persoanele asigurate cu varste de peste 40 de ani vor putea face setul anual de analize decontate de Casa de Asigurari de Sanatate si in afara plafonului, adica indiferent daca laboratorul respectiv mai are sau nu fonduri. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anunțat ca pachetul de prevenție…

- Persoanele care au primit vaccinul Pfizer vor avea nevoie de un rapel in decurs de 12 luni dupa ce s-au vaccinat, iar apoi cate o doza in fiecare an. Directorul general al companiei farmaceutice Pfizer, Albert Bourla, a anunțat ca este posibil sa fie nevoie ca oamenii sa fie vaccinati anual pentru coronavirus.…