Persoanele suspecte de COVID, testate în cabinetele medicilor de familie Ministerul Sanatații vrea ca testarea persoanelor suspecte de COVID-19 sa se poata face și in cabinetele medicilor de familie, iar tratamentul pacienților infectați sa fie facut in regim ambulatoriu. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila a avut astazi, o prima intalnire cu reprezentanții societaților profesionale ale medicilor de familie pentru identificarea soluțiilor privind testarea in cabinetele de […]

