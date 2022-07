Persoanele infectate cu Omicron vor purta obligatoriu brățară electronică în Hong Kong Autoritatile sanitare din Hong Kong au anuntat luni ca, incepand de vineri, 15 iulie, persoanele infectate cu COVID-19 si aflate sub ordin de izolare la domiciliu vor fi obligate sa poarte bratari electronice, informeaza agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

