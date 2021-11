Persoanele fără adăpost vor putea fi cazate la Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Reintegrare „C. A. Rosetti” Odata cu racirea vremii, Primaria Municipiului Iasi, prin Directia de Asistenta Sociala, intreprinde o serie de actiuni suplimentare pentru identificarea și sprijinirea tuturor persoanelor fara adapost din oraș. Astfel, in administrarea Directiei de Asistenta Sociala se afla Centrul Social de Urgența pentru Recuperare și Reintegrare „C. A. Rosetti”, cu o capacitate de circa 80 de locuri, la care se adauga un centru de tranzit format din module cu o capacitate de cate maxim opt persoane. Pe langa acesta, in cursul zilei de luni, 8 noiembrie, a fost finalizata amenajarea unui adapost temporar in… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Caras-Severin au fost inregistrate 10 decese! Prefectul judetului, Cristian Gafu, a convocat azi Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta in vederea instituirii de noi masuri pentru toate localitatile din judetul Caras-Severin. Noutatea…

- Episcopul Devei si Hunedoarei, Preasfințitul Parinte Gurie Georgiu, este internat la sectia de ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva, fiind diagnosticat cu COVID-19, informeaza Agerpres. “Pacientul a fost internat vineri, iar de sambata este la ATI, pe masca de oxigen. Starea sa de sanatate…

- Conform ultimelor reglementari privind masurile de protectie impotriva COVID-19, mai exact in baza Ordinului nr. 5.338 al ministrului educatiei si al ministrului sanatatii pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi a deschis in cursul zilei de ieri, in mod oficial, noul an universitar printr-o ceremonia organizata „in inima campusului". Festivitatea de deschidere, potrivit reprezentantilor institutiei de invatamant superior, a fost organizata in campus nu doar din…

- Prefectura Dolj a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte 348 de cazuri noi de COVID-19, la 1.502 teste. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta, astfel: • Nr. probe alocate de DSP: 439 • Nr. probe recoltate…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba a avut, vineri, o intalnire cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Direcției de Sanatate Publica și Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou" pentru a identifica și evidenția posibile noi locuri pentru ...

- Opt pacienti infectati cu virusul SARS CoV 2 sunt internati, pe raza judetului Constanta.Conform purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica din Constanta, Tudorel Ene, opt pacienti infectati cu COVID 19 sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva din spitalele din judetul Constanta.…

- Dupa decesul tinerei de 17 ani la sectia de O.R.L a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Jiu, Ministerul Sanatatii, prin secretarul de stat Raed Arafat a cerut Directiei de Sanatate Publica Gorj o ancheta. Dupa ce au fost transmise la minister re...