Persoanele cu sindrom Down prezintă un risc crescut de deces din cauza COVID-19 Potrivit unui studiu britanic, experții au constatat ca persoanele care sufera de sindromul Down și sunt infectate cu COVID prezinta un risc mai mare de deces. Spre exemplu, printre pacientii cu COVID-19 care au sindrom Down, riscul de a muri din cauza infectiei a fost de 36 de ori mai mare decat in ​​cazul populatiei generale, informeaza The Guardian . „Acest lucru este foarte grav. Am fost socat de ratele crescute de deces la persoanele cu dizabilitati de invatare si in special la persoanele cu sindrom Down”, a declarat prof. Hannah Kuper, directorul Centrului international pentru Evidenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

