Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala din Germania este investigata de politie dupa ce a "vaccinat" sase persoane cu solutie salina in loc de vaccin anti-COVID, pentru a ascunde ca a spart din greseala un flacon de Pfizer-BioNTech, relateaza duminica AFP, preluata de Agerpres.

- O asistenta medicala este investigata de politia germana dupa ce a injectat sase persoane cu solutie salina în locul vaccinului anti-COVID-19 pentru a ascunde în acest mod ca a spart din greseala un flacon de vaccin Pfizer-BioNTech, relateaza duminica…

- Poliția germana investigheaza o asistenta medicala, dupa ce ea a injectat miercuri sase persoane cu solutie salina in locul vaccinului anti-COVID-19 pentru a ascunde astfel ca a spart din greseala un flacon de vaccin Pfizer-BioNTech, relateaza duminica AFP, citata de Agerpres . Vaccinul Pfizer-BioNTech…

- Aproape 22.400 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in cele noua centre de vaccinare existente in judetul Covasna, iar autoritatile iau in calcul cresterea numarului acestora, incepand de luna viitoare. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna, Agoston Laszlo, a declarat, pentru…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa.Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Autoritațile sanitare din Danemarca și din Austria au anunțat vineri, 5 martie, ca vor recomanda inocularea vaccinului anti-Covid-19 produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca pentru toate persoanele de peste 18 ani, dupa ce un studiu facut pe acest vaccin in Scotia a dat rezultate pozitive la toate…

- Autoritațile din China au arestat creierul unei inșelatorii de milioane de dolari care vindea soluție salina și apa minerala drept vaccin Covid-19, scrie hotnews . Barbatul, identificat drept Kong, studiase modul de ambalare ale vaccinurilor reale inainte de a face mai mult de 58.000 de doze proprii.…

- Autoritațile din China au arestat creierul unei înșelatorii de milioane de dolari care vindea soluție salina și apa minerala drept vaccin Covid-19, anunța BBC. Barbatul, identificat drept Kong, studiase modul de ambalare ale vaccinurilor reale înainte de a face mai mult de 58.000 de doze…