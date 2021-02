Stiri pe aceeasi tema

- Ezplozia a avut loc, joi, la un imobil aflat intr-o curte comuna. In urma exploziei, un barbat a ramas blocat sub daramaturi, potrivit ISU Timiș. Incidentul s-a petrecut pe strada Zavoi din Timișoara. Pompierii au intervenit de urgența pentru extragerea victimei și au predat-o conștienta unui echipaj…

- Județul Timiș a inregistrat, de la inceputul epidemiei, 37.725 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 318 au fost raportate miercuri, astfel: The post Explozie de cazuri noi de SARS-CoV-2: Timisoara – 180, Giroc – 29, Dumbravita – 17, Mosnita Noua – 11 appeared first on Renasterea banateana…

- O persoana a fost ranita, iar alta a suferit un atac de panica, joi dimineata, in urma unei explozii care a avut loc intr-un imobil din municipiul Medgidia, judetul Constanta, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Explozia s-a produs la centrala termica a unui apartament de…

- Un notar din Timisoara a fost batut azi de clienti nemultumiti de clauzele unui contract, fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale, anunța agerpres . Biroul de presa al Politiei Timis a anuntat ca politistii Sectiei 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca la un cabinet notarial din Timisoara…

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 17 ani, la Timișoara. El a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a spart un imobil și a furat mai multe unelte. Tanarul a vandut marfa, insa polițiștii au recuperat-o de la cumparator.