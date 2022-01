Comisia Europeana a anunțat ca un numar de 60.950 de tineri din UE, printre care se afla și 2.343 de romani, vor beneficia de cate un permis de calatorie gratuit pentru a vizita continentul european, potrivit rezultatelor ultimei runde de inscrieri pentru DiscoverEU. Tinerii selectionati vor putea sa calatoreasca singuri sau in grupuri de pana la cinci persoane in intervalul martie 2022 – februarie 2023, pentru o perioada de pana la 30 zile. Ei vor calatori in principal cu trenul, in conformitate cu Pactul verde, cu unele exceptii pentru a le permite si celor care locuiesc pe insule sa participe.“Sporirea…