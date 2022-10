Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Olt a fost oprit de polițiști, dupa ce a fost prins cu o viteza de 231 de kilometri de orape Drumul Expres 12, in afara localitatii Piatra-Olt, depasind cu peste 100 de kilometri pe ora limita maxima admisa,. Acesta s-a ales cu o amenda de 1.450 de lei.„La data de 21 septembrie 2022, in…

- Laurențiu Duța, artistul de la 3 Sud Est, a fost amendat de polițiștii din Constanța, in urma unei acțiuni rutiere. Cantarețul a condus fara acte și a depașit limita vitezei legale.Astazi, 21 septembrie, Laurențiu Duța a fost amendat in Constanța, cu suma de 1450 lei, dupa ce a condus fara sa aiba actele…

- In data de 10.09.2022, orele 18:50, politiștii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, in timp ce actionau pe linia prevenirii și combaterii accidentelor rutiere pe linia depistarii in trafic a conducatorilor auto ce incalca regimul legal de viteza pe D.N.17 din localitatea Paltinoasa…

- Un sofer a fost prins circuland cu o viteza de 281 km h, duminica, pe Autostrada A1, pe un sector de drum limitat la 100 km h.Politia Romana a transmis ca barbatul a primit o amenda de 2.900 de lei si a ramas fara permis pentru 120 de zile.Anuntul Politiei Romane 281 km h, pe un sector de drum limitat…

- Un conducator auto a dat dovada de inconștiența criminala. Surprins pe DN 2-E 85, unde rula cu 114 km/h, a fost amendat și lasat fara permis pentru trei luni. Individul a plecat in tromba, iar la scurt timp a fost suprins cand circula cu 190 km/h.

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din localitatea Agas, a ramas fara permis de conducere pentru 7 luni. Acesta a fost prins de politistii rutieri depasind de doua ori in aceeasi zi viteza legala, potrivit Agerpres. „La data de 21 august, in jurul orei 19.00, un echipaj de politie din cadrul Serviciului…

- In perioada 8 – 14 august 2022, Serviciul Rutier Alba a desfașurat, pe raza intregului județ, o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere care se produc pe fondul nerespectarii, de catre conducatorii auto, a vitezei legale de circulație. In cele 7 zile de acțiune, in care au fost folosite 14 aparate…

- Audieri importante in Bulgaria, in legatura cu accidentul in care au murit 4 oameni. Procurorii din Veliko Tarnovo i-au pus intrebari șoferului turc al autocarului. Au aflat ca mergea cu viteza, iar acest lucru il sustin si martorii.