Permis suspendat pe 10 ani pentru soferii prinsi bauti sau drogati la volan

- Șoferii care vor fi prinși bauți sau drogați la volan nu vor mai avea dreptul sa conduca pe o perioada de 10 ani. Proiectul de lege inițiat de senatorul Robert Cazanciuc a trecut luni de Senat și va intra la Camera Deputaților, for decizional in acest caz. Votul senatorilor a fost aproape unanim, 101…

- BAUTURA, BAT-O VINA… Polițiștii de la Rutiera continua controalele in trafic și iata ca descopera tot mai mulți șoferi aflați sub influența bauturilor alcoolice, unii au alcoolemii foarte ridicate. De pilda, in seara de 13 noiembrie, un hușean a fost gasit in trafic cu o alcoolemie de 0,60 mg/l/ alcool…

- Care sunt propunerile MAI in domeniul sigurantei rutiere – obligarea politistului de a efectua testarea conducatorilor auto, in anumite situatii, precum cea a identificarii, cu ocazia controlului unui vehicul, a unor recipiente de alcool ce prezinta urme de consum sau substante care pot avea efecte…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a depus, joi, un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioada de pana la 10 ani in cazul soferilor depistati sub influenta drogurilor sau alcoolului. „Am depus, astazi, asa cum am promis public, un proiect…

