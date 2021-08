Stiri pe aceeasi tema

Accident infiorator. Doi oameni au murit. A fost activat planul rosu de interventie. Un accident in care a fost implicat un autoturism si o caruta a avut loc miercuri seara in localitatea Putineiu din Teleorman. A fost…

Cum faci cel mai bun porumb fiert. Ingredientul secret care ii da o savoare deosebita. Gustos, satios si savuros, porumbul – fiert sau copt – este, fara indoiala, unul dintre deliciile verii. Iar daca inveti secretul…

O boala foarte dureroasa, care are si un impact social puternic asupra vietii unei femei, afecteaza si foarte multe romance. Din pacate, medicii spun ca nu se cunoaste cauza exacta a aparitiei acestei boli. Ce obiceiuri si alimente trebuie neaparat evitate, pentru a ne proteja? O boala serioasa, care…

Un barbat a fost lovit de o masina in propria sufragerie. Imaginile filmate de o camera de supraveghere amplasata in locuinta il arata pe barbat la masa din sufragerie, cand un autoturism scapat de sub control trece prin peretele casei si il loveste in spate.

Vezi filmul accidentului spectaculos din Maramureș. Doua persoane ranite in urma impactului. Azi, 20 iulie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii rutieri din Ulmeni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea…

Crima odioasa. Fetița injunghiata mortal de unchi in zona gatului, intr-o padure. Barbatul a vrut sa se razbune pe tatal copilei. Din primele informații, barbatul era cu nepoata in padure și a ucis-o pentru a se razbuna…

Noi emoji-uri care marcheaza egalitatea de gen si rasa se vor lansa in 2022. Noi emoji-uri vor aparea in cursul anului 2022, potrivit unui proiect publicat de Consortiul Unicode. Acestea vor marca egalitatea de gen si…

Vremea severa a facut ravagii dupa alertele cod roșu: Case inundate, drumuri rupte. foto+video. Vremea severa a facut iar ravagii dupa inundațiile de cod roșu din județele Arad si Maramures. Oferta de nerefuzat la President…