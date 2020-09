Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din terenurile agricole au fost afectate de seceta in acest an. Chiar și așa, recolta este suficienta pentru a acoperi necesitațile interne ale statului, iar premise pentru scumpiri nu sint. Asta a declarat ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Ion Perju, in cadrul unui…

- In urma inghețurilor de primavara din Moldova au fost afectate 70-80 la suta din plantațiile de caise, 50 la suta din plantațiile de piersici, 40-50% al sutadin plantațiile de cireșe și 25 la suta din plantațiile de mere. Aceste cifre sumbre au fost anunțate de ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale…

- Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Ion Perju, s-a dus la protestul de la Hincești, unde, un grup de fermieri și-au manifestat nemulțumirea fața de pierderile din cauza secetei.

- CHIȘINAU, 27 iul - Sputnik. Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Ion Perju, a oferit declarații in direct dupa discuțiile purtate cu agricultorii din raionul Caușeni. Amintim ca astazi agricultorii din raionul Caușeni au ieșit la protest in camp. Aceștia au blocat și…

- CHIȘINAU, 27 iul - Sputnik. Ministrul Agriculturii Dezvoltarii Regionale și Mediului, Ion Perju, a venit in fața protestatarilor. Acesta le-a dat asigurari agricultorilor ca va veni cu un raspuns la revendicarile lor in maxim o saptamana. © Sputnik / Miroslav Rotari A fost luata o decizie importanta…

- Ministrul Agriculturii, Mediului și Dezvoltarii Regionale, Ion Perju, a mers astazi la Caușeni, pentru a discuta cu agricultorii care protesteaza in legatura cu daunele provocate in acest an de calamitațile naturale. Manifestanții, insa, refuza sa vina la discuții la Consiliul Raional, acolo unde ii…

- CHIȘINAU, 8 iul – Sputnik. Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Ion Perju, a precizat ca situația cea mai grava a fost inregistrata ieri in raionul Ștefan Voda, in special in localitațile Volintiri, Marinovca și Ștefanești au fost afectate in jur de 2500 de hectare. „Este…