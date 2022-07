Perioada de recenzare a fost prelungită cu o săptămână Social Perioada de recenzare a fost prelungita cu o saptamana iulie 14, 2022 09:14 Colectarea datelor pentru Recensamantul Populației și Locuințelor se prelungește pana pe data de 24 iulie 2022, prin revizuirea Calendarului de efectuare a RPL 2021, stabilit de Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației și Locuințelor din Romania. Etapa de recenzare prin intermediul interviurilor fața in fața ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie, insa prelungirea acestui termen a fost considerata necesara avand in vedere ca procentul romanilor care au completat chestionarele de recenzare este… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

