- Grecia a raportat, sambata, ca a inregistrat 21 de noi cazuri de coronavirus intr-o singura zi și astfel bilanțul ajunge la 66, relateaza Reuters. Cele mai multe cazuri ale unor persoane care au fost in pelerinaj in Israel și Egipt a anunțat Ministerul Sanatații, intr-un comunicat de presa, potrivit…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca opt noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Irak, șapte in Baghdad și unul in Najaf, informeaza CNN. Bilanțul total ajunge astfel la 54, anunța MEDIAFAX.Pana acum, patru oameni au murit dupa contractarea coronavirusului, potrivit reprezentanțiilor…

- Arabia Saudita a redeschis, sambata, esplanada din jurul Kaaba, cel mai sfant loc al islamului, situat in centrul Marii Moschei din Mecca, relateaza AFP, potrivit news.ro.Esplanada era inchisa de luna trecuta, de teama coronavirusului. Citeste si: Beuran ramane BLOCAT in casa inca 30…

- Componentii si stafurile echipelor de ciclism Cofidis si Groupama-FDI vor ramane in carantina in Emiratele Arabe Unite pana la 14 martie, noteaza bbc.com, potrivit news.ro.Saptamana trecuta, ultimele doua etape ale Turului ciclist al Emiratelor Arabe Unite au fost anulate dupa descoperirea…

- Trei echipe cicliste, dintre care doua franceze, sunt inca blocate in Emiratele Arabe Unite, din cauza suspiciunilor de infectare cu Covid-19, iar presedintele celor de la Cofidis apreciaza situatia ca fiind asemanatoare unei luari de ostatici, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.Joi,…

- ​Britanicul Chris Froome si colegii sai din echipa Ineos se numara srintre ciclistii autorizati sa paraseasca hotelul din Emiratele Arabe Unite si sa plece în tara lor, dupa anularea ultimelor etape ale Turului Emiratelor din cauza coronavirusului, scrie News.ro.Alti sportivi ramân…

- Coronavirusul are un impact major asupra sportului mondial in ultima perioada! Meciuri de fotbal, rugby, baschet, competiții de atletism, tenis, box, curse de maraton, dar și alte evenimente sportive au fost anulate!E panica generala la nivel internațional, iar țarile afectate de coronavirus sunt Italia,…

- Ultimele doua etape ale Turului ciclist al Emiratelor Arabe Unite au fost anulate ca urmare a inregistrarii a doua cazuri de infectare cu Covid-19 in randurile participantilor, relateaza Reuters, citata de news.ro.Cei doi sunt italieni, componenti ai stafului uneia dintre echipe, potrivit…