Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit tone de carne si alte produse expirate de trei ani, in urma unui amplu control realizat la Costinesti si care a vizat un singur operator economic, care are mai multe puncte de lucru in statiune. Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat, duminica, […]