- Incident rutier in aceasta dimineata in municipiul Arad. O femeie aflata sub influenta alccolului si subtantelor psihoactive a ignorat semnalele politistilor, si-a continuat drumul si s-a rasturnat cu masina intr-un sens giratoriu. In jurul orei 5, o patrula a observat un autoturism care se deplasa…

- Un barbat din județul Olt este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului și fara permis, dupa ce a fost depistat in trafic de catre polițiștii dambovițeni. Acesta a fost oprit de oamenii legii in urma unui control efectuat, sambata, pe un drum comunal din județul Dambovița. „Pe drumul comunal…

- Un accident in care a fost implicata o Ambulanța a avut loc vineri seara in orașul Pancota, județul Arad.Potrivit IPJ Arad, Ambulanța era condusa de un barbat de 37 de ani, din Ineu, pe o strada din orașul Pancota. La patrunderea intr-o intersecție, ambulanța a fost acroșata de un autoturism…

- Cinci masini au fost avariate, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un accident care a avut loc intr-o intersectie din Craiova, dupa ce o soferita de 33 de ani din municipiu, aflata sub influenta alcoolului, nu a respectat semnificatia indicatorului 'Oprire'.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu. In accident a fost implicat un singur autoturism, care era rasturnat in momentul in care au ajuns forțele noastre la fața locului. Din fericire, nu au existat persoane…

- Trei conducatori auto din județul Bacau, doi barbați și o femeie, s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost prinși, de polițiști, bauți la volan. Unul dintre ei a intrat cu ATV-ul intr-un camion, iar șoferița a pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat cu ea in șanț. Cel de-al treilea a fost prins…