Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70% dintre pacienții cu coronavirus testați la un spital din Tokyo luna trecuta au avut o mutație cunoscuta pentru reducerea protecției oferita de vaccinuri, a anunțat duminica radiodifuzorul public japonez NHK, citat de Reuters . Mutația E484K, numita „Eek” de unii oameni de știința, a…

- Dr. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, a anuntat ca firmele care au dezvoltat vaccinurile anti-COVID-19 evalueaza adaptarea acestora la noile tulpini. Presedintele CNCAV a precizat ca in cazul in care va exista o o prevalenta crescuta a acestor cazuri, “este posibil…

- OFICIAL| 4.964 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 855.326 de imbolnaviri. 79 decese și 1.203 de persoane internate la ATI Sambata, 13 martie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 13 martie,…

- Tulpina britanica este deja prezenta in 43 dintre cele 53 de țari europene. Mai letala decat cea inițiala, spun experții, ea a fost descoperita și in Romania, in urma cu o luna. Medicul Beatrice Mahler a atins acest subiect, facand un anunț ingrijorator. „Cand cineva din familie o are, toți ajung sa…

- Romania s-ar putea confrunta cu un al treilea val al pandemiei de coronavirus. Este anunțul alarmant al autoritaților. Asta in contextul apariției de noi tulpini, cu o contagiozitate mult mai ridicata.„Vorbim acum de tulpina din Marea Britanie. S-ar putea ca in scurt timp sa vorbim și de tulpina din…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca Romania discuta cu Comisia Europeana posibilitatea de a produce unul dintre vaccinurile anti-Covid la Institutul Cantacuzino. Intrebat de ziariști daca Romania a demarat discuții pentru a cumpara vaccinul produs de Rusia sau de China, Florin Cițu a raspuns:…

- Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii…

- „Era o chestiune de timp pana cand noua tulpina, mult mai contagioasa, sa fie identificata și in Romania”, spune Ștefan Dascalu, cercetator roman la Universitatea Oxford, pentru Libertatea. Noua tulpina de COVID-19, descoperita inițial in Marea Britanie, a fost confirmata vineri la o pacienta din Giurgiu.…