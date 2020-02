Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu susține, sâmbata, ca Ludovic Orban nu înțelege nevoile reale ale bucureștenilor și îl provoaca sa candideze la Primaria Capitalei decât sa o saboteze pe Gabriela Firea.„Vedeți, domnule Orban?! De asta ați fost demis de Parlament cu 261…

- Din cauza ca municipalitatea nu a platit gazele pe ultimeledoua luni, producatorul de agent termic al Capitalei anunța ca nu mai are baninici sa-și plateasca proprii angajați și avertizeaza ca furnizarea apei caldeși a caldurii ar putea fi sistata.Primaria Capitalei nu a platit facturile pe luniledecembrie…

- Gabriela Firea i-a dat sambata o replica dura ministrului Florin Citu, postand mesajul pe pagina sa de Facebook, si ameninta ironic ca nu se va opri aici. "Nu mai petreceti, mancati, beti si stati prin curent si praf, in birourile ministeriale!Ma suna presa de dimineata, sa-mi ceara reactie…

- Ca urmare a informațiilor vehiculate in spațiul public in data de 17.12.2019 cu privire la urmarirea penala fața de conducerea ELCEN pentru abuz in serviciu in urma sistarii in data de 27.05.2019 la CET București Sud a furnizarii de agent termic catre RADET, Electrocentrale București SA (ELCEN) aduce…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, acuza ca Primaria Capitalei practica un santaj politic pentru a obtine bani de la Guvern si ar putea fi executata silit, pentru a se recupera banii pe care RADET si Termoenergetica ii datoreaza ELCEN. "ELCEN nu se va opri, iar Primaria va fi executata silit.…

- Termoenergetica, noua societate care se ocupa de distribuirea agentului termic in București, ar putea avea aceeași soarta ca RADET, care a ajuns in faliment, deoarece nu are capital, iar rețeaua nu este modernizata, avertizeaza Virgil Popescu, ministrul Economiei.Acesta a spus, intr-un interviu pentru…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…

- In timp ce Gabriela Firea a susținut, joi, la ședința CGMB, ca livrarea agentului termic nu este in pericol din cauza falimentului RADET, consilierii din opoziție o contrazic și spun ca se va trece greu peste iarna. Pe de alta parte, edilul mai spune ca nici angajații RADET nu sunt in pericol.„In…