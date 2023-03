Au fost momente de panica pentru parintii care isi duc copiii la o scoala din Sectorul 6 al Capitalei. Mai multe recipiente medicale in care pare a fi sange au fost lasate pe o banca de langa unitatea de invatamant. Culmea, in zona sunt copii care se joaca pe langa ele. Poliția și ISU au […] The post Pericol major pentru copiii de la o școala din Sectorul 6 al Capitalei: 28 de seringi cu sange, gasite pe o banca first appeared on Ziarul National .