- O vanatoare de oameni la nivel național a fost lansata miercuri pentru un fost soldat suspectat de infracțiuni teroriste care a evadat din inchisoarea Wandsworth din Londra. Se crede ca a scapat printr-o bucatarie, legandu-se de fundul unei dube de livrare de alimente.

- Un tanar de 30 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, urmarit la nivel național și internațional pentru mai multe infracțiuni, printre care viol și tentativa de omor, a fost prins de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, in colaborare cu polițiștii oneșteni. Cel in cauza se sustragea…

- Polițiștii maramureșeni efectueaza activitați de cautare a persoanei disparute TIMIȘ SAMSON ALEODOR de 19 ani, din Moisei, care a plecat in urma cu aproximativ 2 luni in orașul Frankfurt și de 2 zile nu mai raspunde la telefon, acesta fiind inchis. Semnalmente: inalțime 1,70 m, greutate 70 kg, par blond,…

- SPJ Salvamont Maramureș participa la o noua acțiune de cautare, de data aceasta in zona Repedea, acolo unde un tanar de 20 de ani este de negasit. ”Alarma in desfasurare a SPJ Salvamont Maramures in zona Repedea, jud Maramures. Baiat de 20 ani, plecat de ieri de la pranz la alergare/drumetie spre cabana…

- A fost panica in noaptea de luni, 24 iulie, spre marți, 25 iulie, la Costinești. Un barbat a dat foc la intrarea unui club din stațiune și a pus in pericol viața sutelor de tineri care se aflau inauntru. Potrivit martorilor, se putea repeta tragedia din Colectiv. Oamenii din interior au intervenit la…

- Un tanar de 18 ani este cautat in apele raului Siret, unde se presupune ca s-ar fi inecat. Incidentul nefericit s-a petrecut la Zvoriștea. Reprezentanții ISU Suceava au trimis la fața locului doua barci pneumatice, cu accesorii specifice, de la Detașamentul de Pompieri Suceava și de la Garda de ...

- Misiune de amploare in apele raului Somes! Un tanar de 19 ani din Satu Mare este cautat de scafandri, dupa ce masina in care se afla cu un prieten a plonjat in rau. Prietenul sau de 18 ani a reusit sa iasa la timp.Totul s-a intamplat, sambata, in jurul orei 16. Soferul circula pe un drum plin de…